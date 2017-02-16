Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...

Aytemiz’den yakıt alana Yapı Kredi World’den indirim fırsatı

Istanbul, 16 Şubat () - Aytemiz ve Yapı Kredi Worldcard, 16 Şubat – 31 Mart 2017 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanyaya imza attı. Yapı Kredi World üyesi Aytemiz istasyonlarına gelen Yapı Kredi Worldcard sahipleri, tek seferde...

Aytemiz’den yakıt alana Yapı Kredi World’den indirim fırsatı

Istanbul, 16 Şubat () - Aytemiz ve Yapı Kredi Worldcard, 16 Şubat – 31 Mart 2017 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanyaya imza attı. Yapı Kredi World üyesi Aytemiz istasyonlarına gelen Yapı Kredi Worldcard sahipleri, tek seferde ve farklı günlerde 4 defa yapacakları 100 TL ve üzeri yakıt (akaryakıt ya da otogaz) alışverişine, yine Yapı Kredi World üyesi Aytemiz istasyonlarından yapacakları minimum 25 TL yakıt (akaryakıt ya da otogaz) alımında, 25 TL ekstre indirimi kazanıyor. Yapı Kredi Cüzdan uygulaması üzerinden kampanyaya katılan müşteriler ise 40 TL indirim kazanma fırsatı yakalıyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen, Yapı Kredi Worldcard sahiplerinin “AYTEMIZ” yazıp boşluk bırakarak müşteri numaralarını 4454’e, Yapı Kredi World Business kart sahiplerinin “YAKIT” yazıp bir boşluk bırakarak kartlarının son 6 hanesini 4454’e, Vakıfbank Worldcard sahiplerinin “AYTEMIZ” yazıp bir boşluk bırakarak kartlarının son 6 hanesini 6635’e, Anadolubank Worldcard sahiplerinin “AYTEMIZ” yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra “AN” yazıp boşluk bırakmadan kart üzerindeki müşteri numaralarını 4454’e ,Albaraka Worldcard sahiplerinin kampanya katılımı için “AYTEMIZ” yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra AL yazıp boşluk bırakmadan 8 haneli olacak şekilde müşteri numaralarını 4454’e SMS ile göndermeleri yeterli olacak.
Aytemiz ve Yapı Kredi Worldcard müşterilerin kazandıkları bu indirimler, Worldcard ve Yapı Kredi World Business kart için 25 Nisan 2017 tarihine kadar, Yapı Kredi Cüzdan uygulaması için ise 27 Nisan 2017 tarihinde kredi kartları ekstrelerine indirim olarak yansıyacak.
Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.aytemiz.com.tr , www.worldcard.com.tr , www.tlcard.com.tr ve www.ykbticarikartlar.com adreslerinden ulaşılabilecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.