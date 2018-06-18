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Aytemiz’den hediye puan kampanyası

İSTANBUL,() - AYTEMİZ, 15 Haziran - 31 Temmuz arasında geçerli olan Aytemiz Kart ile yapılacak 50 lira ve üzeri 3'üncü Aytemiz Gaz alışverişlerinde ve yakıt alımlarında kullanılmak üzere 10 lira değerinde hediye puan kazandıracak kampanya...

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

İSTANBUL,() - AYTEMİZ, 15 Haziran - 31 Temmuz arasında geçerli olan Aytemiz Kart ile yapılacak 50 lira ve üzeri 3'üncü Aytemiz Gaz alışverişlerinde ve yakıt alımlarında kullanılmak üzere 10 lira değerinde hediye puan kazandıracak kampanya başlattı.

Aytemiz, yaz kampanyalarıyla kullanıcılarına hediye puanlar kazandırmayı hedefliyor. Aytemiz Kart sahipleri, Aytemiz Gaz ve Aytemiz Kart anlaşmalı istasyonlarda geçerli olan kampanya kapsamında farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 50 lira ve üzeri 3’üncü Aytemiz Gaz alışverişlerinde, yakıt alımlarında kullanılmak üzere 10 lira değerinde hediye puan kazanıyor.

15 Haziran - 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Aytemiz Kart & Aytemiz Gaz anlaşmalı istasyonlarda geçerli olacak kampanyadan kazanılan 10 liralık ödüller Aytemiz Kart ile yapılan 3’üncü Aytemiz Gaz alım işlemini takiben 24 saat içinde müşterilerin Aytemiz Kart’ına puan olarak yüklenecek.

Hediye 10 lira değerindeki Aytemiz Kart Puanlar 15 Ağustos 2018 tarihine kadar geçerli olacak. Kartlarını sistemde aktif hale getiren Aytemiz Kart kullanıcıları hediye puanlarını rahatlıkla kullanabilecek. Kart sahipleri; Aytemiz Kart’larını daha önce aktif etmemişler ise ONAY yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra Aytemiz Kart üzerinde yer alan 16 haneli kart numarasını, AD ve SOYAD’larını aralarında birer boşluk bırakarak 8869’a kısa mesaj olarak göndererek kartlarını aktif hale getirmeleri yeterli olacak.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

 

 

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