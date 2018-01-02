Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......

Aytemiz’de Worldcard kullanan kazanıyor

İSTANBUL, ()-AYTEMİZ ve Yapı Kredi Worldcard, 01 Ocak – 15 Şubat 2018 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı. Aytemiz istasyonlarına gelen Yapı Kredi Worldcard sahipleri, tek seferde ve farklı günlerde 4 defa yapacakları...

Aytemiz’de Worldcard kullanan kazanıyor

İSTANBUL, ()-AYTEMİZ ve Yapı Kredi Worldcard, 01 Ocak – 15 Şubat 2018 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı. Aytemiz istasyonlarına gelen Yapı Kredi Worldcard sahipleri, tek seferde ve farklı günlerde 4 defa yapacakları 100 TL ve üzeri akaryakıt ya da LPG alışverişlerine, 25 TL Aytemiz Puan kazanıyor. Yapı Kredi Cüzdan uygulaması üzerinden kampanyaya katılan müşteriler ise 40 TL Aytemiz Puan kazanma fırsatı yakalıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Yapı Kredi bireysel kredi kartı, bireysel TLcard ve Yapı Kredi Business kart sahiplerinin “AYTEMIZ” yazıp boşluk bırakarak müşteri numaralarını 4454’e göndermeleri yeterli olacak. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Aytemiz, worldkard, TLcard ve bankanın ticari kartlar internet sitelerinden ulaşabilirler.

AYTEMİZ 530'DAN FAZLA İSTASYONA ULAŞTI

Aytemiz Puanlar Yapı Kredi Bireysel kredi kartı, bireysel TLcard ve Yapı Kredi Business karta 22 Şubat 2018 tarihinde yüklenecek. Aytemiz Puanlar, World üyesi Aytemiz istasyonlarında 05 Mart 2018 tarihine kadar kullanılabilecek.Geçtiğimiz yıl itibariyle 530’u aşkın istasyon sayısına ulaşan Aytemiz, yurt çapında akaryakıt dağıtımı ve bayilik oluşturma faaliyetlerini sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,