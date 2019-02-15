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Aytemiz’de 30 TL’ye varan MaxiPuan fırsatı

İş Bankası ve Aytemiz’in iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında, Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına giden Maximum Kart kullanıcıları, 125 TL ve üzeri 4. yakıt alışverişlerinde, Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında kullanabilecekleri...

Aytemiz’de 30 TL’ye varan MaxiPuan fırsatı
İş Bankası ve Aytemiz’in iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında, Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına giden Maximum Kart kullanıcıları, 125 TL ve üzeri 4. yakıt alışverişlerinde, Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında kullanabilecekleri 30 TL’ye varan MaxiPuan kazanacak.

Aytemiz'den yapılan açıklamada, İş Bankası ve Aytemiz'in, Maximum Kart sahipleri için yeni bir kampanya başlattığı belirtildi. Açıklamada, "Maximum Kart sahipleri, 15 Şubat–31 Mart tarihleri arasında Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 125 TL ve üzeri 4’üncü yakıt alışverişinde, yine Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanmak üzere 25 TL, Maximum Mobil’den kampanyaya katılmaları halinde ise toplam 30 TL MaxiPuan kazanıyor" denildi.

18 NİSAN'A KADAR KULLANABİLECEKLER

Maximum Kart sahiplerinin kazanacakları MaxiPuan’lar 4 Nisan tarihinde kredi kartlarına yüklenecek ve 18 Nisan 2019 tarihine kadar Maximum üyesi Aytemiz istasyonlarında yapacakları yakıt harcamalarında kullanılabilecek. Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabilecek ve en fazla 30 TL MaxiPuan kazanabilecek. Maximum Kart sahipleri, AYTEMIZ yazıp boşluk bırakarak kartlarının son 6 hanesi ile birlikte 4402’ye SMS olarak göndererek ya da Maximum Mobil uygulamasından kampanyaya katılabilecekler.

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