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Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

İSTANBUL, () - İŞ Bankası ve Aytemiz’in işbirliğinde düzenlediği kampanya kapsamında Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Maximum Kart kullanıcıları, yapacakları 100 lira ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, yine Maximum...

Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

İSTANBUL, () - İŞ Bankası ve Aytemiz’in işbirliğinde düzenlediği kampanya kapsamında Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Maximum Kart kullanıcıları, yapacakları 100 lira ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, yine Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 40 liraya varan MaxiPuan kazanıyor.

İş Bankası ve Aytemiz, Maximum Kart sahipleri için yeni bir kampanya başlatıyor. Maximum Kart sahipleri, 1 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 100 lira ve üzeri 4’üncü yakıt alışverişinde, yine Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri SMS’le katılımda 30 lira, Maximum Mobil’den katılımda ise toplam 40 lira MaxiPuan kazanıyor.

Maximum Kart sahipleri kazandıkları ilave MaxiPuan’ları 31 Ağustos 2018 tarihine kadar Maximum üyesi Aytemiz istasyonlarında yapacakları yakıt harcamalarında kullanabilecek. Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabilecek ve en fazla 30 lira ilave MaxiPuan, kampanyaya Maximum Mobil’den katıldığında ise toplam 40 lira MaxiPuan kazanabilecek.  

Maximum Kart sahipleri, AYTEMIZ yazıp boşluk bırakarak kartlarının son 6 hanesi ile birlikte 4402’ye SMS olarak göndererek de kampanyaya katılabiliyorlar.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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