Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Aytemiz Optimum’dan yeni fırsat

İSTANBUL, ()-AYTEMİZ 15 Mart – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı. Anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Aytemiz Kart sahipleri tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 120 TL ve üzeri 4, Aytemiz...

Aytemiz Optimum’dan yeni fırsat

İSTANBUL, ()-AYTEMİZ 15 Mart – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı. Anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Aytemiz Kart sahipleri tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 120 TL ve üzeri 4, Aytemiz Optimum Motorin ya da Aytemiz Optimum Kurşunsuz 95 Oktan alışverişlerine 20 TL değerinde yakıt puan kazanıyor.

Aytemiz müşterilerinin kazandığı puanlar, yakıt alım işlemini takip eden 24 saat içerisinde Aytemiz kartlarına yüklenecek. Yakıt puanlar,  anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında 15 Mayıs 2018 tarihine kadar kullanılabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen Aytemiz Kart sahiplerinin; Aytemiz Kart’larını daha önce aktif etmemişler ise ONAY yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra Aytemiz Kart üzerinde yer alan 16 haneli kart numarasını, ad ve soyadlarını yazıp 8869’a kısa mesaj olarak göndererek kullanılabilir hale getirmeleri yeterli olacak.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise Aytemiz'in internet adresinden ve Aytemiz Çağrı Merkezi’nden ulaşılabilecek. 2017 itibariyle 550’yi aşkın istasyon sayısına ulaşan Aytemiz Türkiye’nin tüm bölgelerinde 10 ikmal noktası ve 220 bin metreküp depolama kapasitesi ile önemli bir altyapıya sahip.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314