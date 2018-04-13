Aytemiz Mersin'deki çalışanlarına 'Tiyatral bayi' eğitimi verdi

İSTANBUL, () - AYTEMİZ, 2016 yılında başlattığı 'Tiyatral Bayi Eğitimleri'ni sürdürüyor. İstasyon yöneticilerine yönelik yapılan 2018 yılı eğitimlerinin ikincisi Umut Oğuz ve Kurumsalhane ekibi ile Mersin’de yapıldı.

Türkiye geneline yayılmış 550’yi aşkın bayisi bulunan Aytemiz, 2016 yılında hayata geçirdiği 'Tiyatral Bayi Eğitimleri'nin ikincisini Mersin’de gerçekleştirdi. Aytemiz istasyon yöneticilerine yönelik Eğitim Departmanı’nın organize ettiği ‘operasyon’ eğitimi; 'Ne anlatmak istediğinizi söyleyin ‘nasıl’ kısmını biz hallederiz' sloganı ile yola çıkan Umut Oğuz liderliğindeki Kurumsalhane ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Trabzon’da başlayıp Mersin’den sonra İzmir ve Kocaeli’nde devam edecek eğitimler ile sadece Aytemiz istasyonlarındaki yöneticilerin eğitilmesi değil, akaryakıt sektörü için de, müşterilerin beklentilerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayabilecek profesyonellerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

"SEKTÖRE YENİ BİR VİZYON KAZANDIRIYORUZ"

Aytemiz’in yönlendirmesi sonucunda, interaktif olarak hazırlanan skeçler ile verilen eğitim marka algısı, müşteri memnuniyeti, yönetim, işe alım ve operasyonel mükemmeliyet gibi ana konulardan oluşuyor.Eğitim içeriklerinin hazırlanma aşamasında, sektörün eğitim ihtiyaçlarını gidermeye özen gösterdiklerinin altını çizen Aytemiz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Özge Kansu Gökçek “Uzun süren çalışmalar sonucunda, sektör için çok kıymetli bir eğitim içeriği oluşturduk. Umut Oğuz liderliğindeki Kurumsalhane ekibinin ‘eğlendirirken öğreten’ skeçleri ile istasyon yöneticilerine,marka olarak çok önem verdiğimiz konuları hatırlatırken,aynı zamanda keyifli vakit de geçirmelerini hedefliyoruz. Aytemiz, eğitim kavramı ile sanatı buluşturarak, sektöre yeni bir vizyon daha kazandırıyor” dedi.

Bu 'yenilikçi ve yaratıcı' bayi eğitimlerinin, sektöre yepyeni bir soluk getireceğine de inandığını sözlerine ekleyen Gökçek, “Sektörde yoğun bir rekabet var. Hedefimiz, mevcut ve sadık müşterilerimize, her gün ilk kez karşılaştığımız yeni müşterilerimizi de eklemek ve hepsini sürekli müşterimiz olacak şekilde kazanmak. Gerçekleştireceğimiz tiyatral bayi eğitimlerimizle hem ön saha satış ekibimizi hem de bayi yöneticilermizi ‘müşterisini tanıyan,farklı servis ve hizmetler sunan akaryakıt istasyonu’konseptimize bir adım daha yaklaştırıyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimiz, istasyonlarımıza her uğradıklarında, hizmet kalitemizdeki artışın ve pozitif dönüşümün farkına varacaklar” şeklinde konuştu.

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