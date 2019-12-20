Aytemiz Akaryakıt’a üst düzey atama

Aytemiz’e yeni genel müdür ataması gerçekleştirildi. Akaryakıt sektöründeki 20 yılı aşkın kariyeri süresince çeşitli pozisyonlarda yöneticilik görevleri üstlenen Erol Varlık, 17 Aralık itibari ile Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş’nin Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitenin İşletme Yüksek Lisans programını tamamlayan Erol Varlık, profesyonel kariyerine 1999 yılında BP Türkiye Pazarlama Departmanı’nda perakende ve mağazacılıktan sorumlu İş Analisti olarak başladı.

Varlık, aynı kurum bünyesinde sırasıyla Akaryakıt Saha Müdürlüğü, İspanya-Portekiz-Fransa-Yunanistan ve Türkiye’den sorumlu Raporlama ve Konsolidasyon Analistliği, Türkiye ve Yunanistan Akaryakıt Planlama Müdürlüğü, Türkiye Perakende ve Ticari Yakıtlar Performans Müdürlüğü, Pazarlama Operasyonları Destek Müdürlüğü ve Stratejik Ortaklıklar Müdürlüğü, Kıdemli Planlama, Performans ve Raporlama Müdürlüğü ve Satış Direktörlüğü görevlerini üstlendi. Erol Varlık son olarak BP Türkiye Yatırım Operasyonları Direktörü olarak görev yapmıştır.

Erol Varlık son görevinde pazarlama, satış, strateji, finans ve yatırım gibi farklı disiplinlerde edindiği tecrübeleri ile BP Türkiye'nin verimlilik odaklı, finansal disiplini yüksek büyüme programını yönetmiş, orta ve uzun vadeli stratejik yatırım planlarını oluşturmuş, kurumun mühendislik organizasyonun kurulması ve adaptasyonu sürecini tamamlamıştır.

Evli ve bir çocuk babası olan Erol Varlık, İngilizce ve Yunanca bilmektedir.