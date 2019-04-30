İstanbul, 30 Nisan () - Mart ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4, ithalatın da yüzde 17.8 azalmasıyla, dış ticaret açığı yüzde 63.7 düşüşle, 2 milyar 137 milyon dolara gerilerken, aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72.6'dan yüzde 87.9'a yükseldi.
Aylık dış ticaret açığı Mart'ta 2.14 milyar dolara geriledi
İstanbul, 30 Nisan () - Mart ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4, ithalatın da yüzde 17.8 azalmasıyla, dış ticaret açığı yüzde 63.7 düşüşle, 2 milyar 137 milyon dolara gerilerken, aynı dönemde ihracatın...
30 Nisan 2019 Salı 10:06
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