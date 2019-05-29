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AYD’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş

İstanbul, 29 Mayıs () - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) Genel Kurul Toplantısı’nda 2019-2021 dönemi başkanlık görevine Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi. AYD’nin Başkanlık görevini üstlenecek yeni isim ile...

AYD’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş

İstanbul, 29 Mayıs () - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) Genel Kurul Toplantısı’nda 2019-2021 dönemi başkanlık görevine Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi.
AYD’nin Başkanlık görevini üstlenecek yeni isim ile yönetim kurulu, danışma ve denetim kurullarının belirlenmesi amacıyla yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, Prof. Dr. Hüseyin Altaş oy birliği ile Başkanlık görevine getirildi.
AYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada Altaş şu değerlendirmeyi yaptı:
“2018 sonu itibariyle ülkemizde faaliyette olan 431 AVM yaklaşık 13 milyon metrekare alanda hizmet vermektedir. İnşaatı devam eden projelerin de 2021 yılı sonunda tamamlanması ile bu sayı 469’a çıkarken toplam AVM metrekaresi de yaklaşık 14.5 milyona ulaşacak.
“AVM endüstrisine liderlik yapan, perakende sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğimizin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yaşamın ve ekonominin nabzını tutan, vatandaşlarımızın ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği, güvenli ticaretin merkezi AVM’ler istihdama ve ekonomiye sağladıkları katkı dolayısıyla da büyük önem taşıyor. Biz AVM yatırımcıları; perakendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm ortakları ile birlikte perakende sektörünün sağlıklı gelişimini el birliğiyle desteklemek amacıyla, derneğimizin faaliyetlerine hızlı ve etkin bir şekilde devam edeceğiz. Hem bir yatırımcı hem de bir hukukçu olarak yönetim kurulumla birlikte sektörümüzün dinamiklerine ve hassasiyetlerine şimdiye kadar olduğu gibi birleştirici, uzlaştırıcı bir yaklaşımla katkıda bulunmayı hedefliyorum.”
Altaş, uzun yıllar AYD Başkanlığı yapan Hulusi Belgü’ye de teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:
“Şimdiye kadar değerli katkılarından ötürü üç dönem derneğimize başkanlık yapan Hulusi Belgü’ye ve yönetim kuruluna hizmetlerinden dolayı sektörümüz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca beni bu göreve layık gören tüm AYD üyelerine çok teşekkür ederim, onların bu güvenine layık olmanın gayreti içerisinde olacağım.” (Fotoğraflı)

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