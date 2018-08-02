Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

AYDIN'da yılın ilk kuru inciri, 6 üretici tarafından Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi. Sezonun toplam 200 kiloluk ilk kuru inciri, Vali Yavuz Selim Köşger'in de katılımıyla, kilosu 80 TL'den satın alınırken, üreticiler çeyrek altınla ödüllendirildi.Aydın'da sezonun ilk kuru inciri için Aydın Ticaret Borsası'nda yapılan törene Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, üreticiler Mehmet Atar, Süleyman Göçmen, Hasbi Altay, Niyazi Sarı, Hamit Evgin ve Ruhi Doğan katıldı. Törende, 6 üretici toplam 200 kilo kuru incir teslim etti. Yılın ilk kuru incirini teslim eden üreticilere çeyrek altın hediye edildi.Törende konuşan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur yılın ilk kuru incirinin kilosunun sembolik olarak 80 TL'den satın alındığını söyledi. Çondur, "Yılın ilk kuru incir satışını gerçekleştirmek için bir araya geldik. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Havalar da inşallah incir havasında gider. Kaliteli bir ürün elde ederiz. Geçen yıl 78 bin ton rekolte sağladık. Bu yıl onun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. İhracat rakamlarımızda önceki yıla göre bir artış göstermişti. Umarım üreticiler bu yıl da ürününü istedikleri fiyatta satar" dedi.'DÜNYADA SÖZ SAHİBİYİZ'Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de 2018 yılı kuru incir alımına başladığının belirtip, "Öncelikle ilimize hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Aydın gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü ve memleketlerden birisidir. Aydın en bereketli topraklarının bulunduğu önemli bir şehrimizdir. Birçok üründe Aydın söz sahibi, ancak kuru incir istisna bir üründür. Dünyada söz sahibi olduğumuz bir üründür. Aydın dünyada en çok kuru incirin üretildiği şehirdir. Dünyanın kuru incir üretiminin yüzde 70'ini Türkiye, bunun da yüzde 60'ını Aydın üretiyor. İlk ürünleri borsamızda aldık. İnşallah iyi bir yıl olacak" diye konuştu.İNCİR YEMEYE DAVET ETTİLERYılın ilk kuru incirini teslim eden üreticilerden olan Ruhi Doğan da herkesi incir yemeye davet edip, "İncir demek sağlık demektir" diye konuştu.Aynı zamanda Hamitler Mahalle Muhtarı olan incir üretici Mehmet Atar ise, 110 kilo kuru incir teslim ettiğini belirtip, iyi bir sezon olmasını diledi.

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