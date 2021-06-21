Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu’na  2 Önemli Atama

Türkiye’nin sadece yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, yönetim kadrosunu tecrübeli ve başarılı iki yönetici ile güçlendirdi.

Deneyimli iş insanları Dilek Bil ve Serpil Demirel, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Aydem Yenilenebilir Enerji Ailesi’ne katıldılar.

Türkiye’nin portföyünün yüzde 100’ü yenilenebilir kaynaklardan oluşan en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji’nin yönetim ekibine iki başarılı isim katıldı. İş insanları Dilek Bil ve Serpil Demirel, Haziran 2021 itibarıyla Aydem Yenilenebilir Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladılar.

University of North Texas’ta uluslarası finans ve uluslararası pazarlama bölümünden yüksek lisans derecesine sahip olan Dilek Bil, 1985 ve 1994 yılları arasında, American Express Bank, Koç- Amerikan Bank, BNP-AK-Dresdner ve Societe Generale’de kredi ve pazarlama alanlarında bankacılık yaptı. 1994-2013 yılları arasında kendi kurduğu, Kangaroo İletişim ve Danışmanlık ile birçok ulusal ve uluslararası markaya stratejik marka iletişimi ve yaratıcı reklam çözümleri konusunda hizmet veren Bil, 2016 yılı itibarıyla Akmerkez GYO Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev alıyor. Bil, WWF Türkiye, KAGİDER, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, KAGİDER, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) gibi sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik yapıyor.

ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesine sahip olan Serpil Demirel, kariyerine 1993 yılında Eczacıbaşı bünyesindeki Doğa Madencilik Şirketi’nde satış mühendisi olarak başladı. Eczacıbaşı bünyesindeki Esan’da sırasıyla Yurtiçi Satış Müdürlüğü, Pazarlama Satış Müdürlüğü, Pazarlama Satış Direktörlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini de üstlenen Demirel, 2015 – 2021 yılları arasında aynı şirkette Genel Müdür ve CEO olarak çalıştı.