Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, ay çiçeği üreticileri, hasat sonrası Sakarya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ne ürünlerinin satışını yapmaya başladı. Ay çiçeği üreticileri, alım fiyatlarının, masraflarını karşılamadığından yakındı.



Adapazarı'nda, çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından olan ay çiçeğinin üreticileri, yapılan hasat sonrası ürünlerini Sakarya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ne satmaya başladı. Üreticiler, fiyatın, beklentilerini karşılamadığını belirterek, zarar ettiklerini söyledi. Masrafların yüksek olduğunu belirten çiftçi Halil Kun, "Mazot yüksek, gübre fiyatları yüksek, biçerdöver fiyatları yüksek. Gelir, gideri karşılamıyor. Biz ya ahırdan ya başka üründen bunlara takviye yaparak, dengeliyoruz. Geçen seneye göre, bu sene artış oldu üründe; ama yine masrafımızı karşılamıyor. Ümidimiz bir sonraki seneye artık. İnşallah daha iyi olur" diye konuştu.



Ziraat odalarının, çiftçilerin durumunu takip etmesi gerektiğini belirten, 40 yıllık çiftçi Recep Karasu, "Bu sene bilinçsiz ekimler yüzünden çoğu çiftçi mal alamadı. Çiftçi bu durumu bilmiyor. Ziraat odalarının, ilçe müdürlüklerinin bu durumu takip etmesi gerekiyor. 20 dönüm yere ekiyorsun, dünyanın masrafını yapıyorsun, 'olacak' diye bekliyorsun, vakit de geçiyor. Ondan sonra bir bakmışsın 1 ay sonra çiçek hastalık yapmış, bozmak zorunda kalıyorsun. Bunların takibi çok önemli" dedi.



Bu yıl ayçiçeği fiyatları; yüzde 40 yağ oranı 2,5 lira, yüzde 44 yağ oranı 2,675 lira, yüzde 50 yağ oranı 2,876 lira olarak belirlenmişti.