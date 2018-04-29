Ayakkabıda derinin yumuşaklığı satışları artırdı

İZMİR, () - İZMİR'de düzenlenen 43'üncü Shoexpo- İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’na, 46 ülkeden 800 yabancı alıcı katıldı. Yabancı alım heyeti, ayakkabı derisinin yumuşaklığından çok etkilenirken, alıcıların yüzde 70'i, ön sipariş verdi. Ermenistan'dan gelen Hayk Hovhannisyan; Dubai, Türkiye ve Çin'den mal aldıklarını belirterek, "Kalite olarak baktığınızda en iyisi Türkiye oluyor. En pahalısı da Türkiye; ama yine de vazgeçemiyoruz" dedi.

İZFAŞ tarafından 24- 27 Nisan günlerinde, Fuarizmir’de düzenlenen Shoexpo- 43'üncü İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçi ile katılımcıları hedef ürün gruplarına göre bir araya getirdi. 'Alım heyeti' programı ile fuara bu yıl Rusya, Ukrayna, Polonya, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Ürdün, Kazakistan ve İsrail başta olmak üzere 46 ülkeden 800 yabancı alıcı geldi. Ürün çeşitliliğini yerinde görme fırsatı bulup, doğrudan, yüksek kaliteli üretim yapan firmalarla iletişime geçtiklerini belirten yabancı alıcılar, yıllık stoklarını fuar bünyesinde tamamladı. Yerli üretici ise dünya piyasasının nabzını tutup, ihracatı artırmanın yanı sıra dünyanın moda ve tasarım trendleri hakkında arz ve talepleri dinledi. Yabancı alıcıların yüzde 70’inin ön siparişlerini verdiği fuardan alıcı ve satıcılar memnun ayrıldı.

Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Hanoğlu, ayakkabı üretiminde 14 kalem işçilik olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir imalat yok. Fakat tüm bunlara rağmen imalatı olmayan ülkeler bizim ilerimizde. Bugün Brezilya’da ayakkabı koruma kanunu var. Emek yoğun sektör olduğu için vergilendirmesi de ona göre. Brezilya’nın en yoğun ihracat yaptığı ülke ABD ve oraya yaptığı ihracattan da prim alıyor. Bunlar çok önemli. Tek istediğimiz, piyasadaki rakip ülkelerle aynı mücadeleyi verebilmek. Ur-Ge Projesi çok küçük bir destekti ve 200 milyon dolardan 900 milyon dolara çıkardık ihracatımızı. Bunun daha güçlüsü sunulduğunda yarın 5 milyar dolar yaparız. Brezilya’nın, Çin’in imalatçısına verilen destek verilse biz de 50 milyar dolar yaparız ihracatı. Çünkü dünya, ayakkabı sektöründe bizden vazgeçemiyor" dedi.

Hanoğlu, fuara katılan alım heyetinin yüzde 70'inin sipariş verdiğine dikkat çekerek, "Gelen ziyaretçilerin yüzde 70’i siparişlerini verdi. Sipariş verenlerin de yüzde 90’ı numune siparişi verdi. Bir de bunun ana siparişleri olacak. Sektörümüz nadide bir sektör. Katma değerimizin getirisi yüksek. Eğitimli iş gücü ve sağlıklı yan sanayi ile hep beraber hareket edip devlet desteğini arkamıza alırsak, dünyada bu sektörün başını çekebiliriz."

İMİTASYONA DEĞİL, GERÇEK DERİYE TALEP VAR

Fuara Gürcistan’dan katılan ve 1995’ten beri İzmir’den ayakkabı aldıklarını anlatan firma sahibi Elvar Garabagli, "İmitasyon yapılıp 10 dolardan satılan ürünler var. Fakat biz gerçek deri istiyoruz. Türkiye’nin derisini çok kaliteli buluyoruz. Şu an ürünlerimizi sattığımız herkes Türk Malı olduğunu görünce seviniyor. İçi dışı deri ayakkabıları sadece burada bulabiliyoruz. Fuarda sergilenen ürünler de çok kaliteli. Bu yılki siparişlerimizi fuarda tamamladık" dedi.

Ermenistan’dan gelen Hayk Hovhannisyan ise Dubai, Türkiye ve Çin’den mal aldıklarını belirterek, "Kalite olarak baktığınızda en iyisi Türkiye oluyor. En pahalısı da Türkiye ama yine de vazgeçemiyoruz. Çünkü karşılaştıracak olursak en iyisi Türk malı. İzmir fuarı bizim çok hoşumuza gitti. Yıllardır çalıştığımız firmalar var burada, hiç bir araya gelememiştik. Yeni firmalarla çalıştığımız firmaları bir arada görmek çok büyük şans oldu bizim için. Bazı firmalarla ön ödemeleri gerçekleştirdik. İki günde yaklaşık 30 bin dolarlık sipariş verdik. Böylece yılbaşından beri Türkiye’den toplam 6 bin adet ayakkabı siparişini tamamladık" diye konuştu.

Ukrayna’da 15 yıldır kendi mağaza zincirleri bulunduğunu ve 2 senedir sattıkları Türk yapımı ayakkabılardan çok memnun kaldıklarını vurgulayan Üretim Departman Müdürü Aleksandra Zakrasnianaya da 7 büyük üretici firma ile iş yaptıklarını belirtip, şunları söyledi:

"Daha önce Çin ve Avrupa’dan gerçekleştirdiğimiz alımları bırakarak tamamen İzmir’e yöneldik. Bu kadar yumuşak deriyi başka hiçbir ülke yapamıyor. Sadece bir sezon için 50 bin dolarlık ürün satın aldık Türkiye’den. Şimdi de iki yeni üretici ile tanıştık ve ön siparişlerimizi geçtik. Fuarla birlikte bu yıl Türkiye’den 120 bin dolarlık ürün satın almayı düşünüyoruz. Sayı daha da artabilir. Fuarın ürün çeşitliliği de çok güzel. Bir kere gelip aynı anda senelik siparişlerimizi verip gitmek bizim için büyük bir konfor."



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