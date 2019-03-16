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AWS’den yatırımcılar ve startupları buluşturacak yeni program

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Mart () – ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un bulut bilişim hizmeti Amazon Web Services (AWS), şirketin AWS’sini kullanan özel yatırımcılar ve girişim fonlarını şirketlerle buluşturmayı hedefleyen yeni Pro-Rata...

AWS’den yatırımcılar ve startupları buluşturacak yeni program

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Mart () – ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un bulut bilişim hizmeti Amazon Web Services (AWS), şirketin AWS’sini kullanan özel yatırımcılar ve girişim fonlarını şirketlerle buluşturmayı hedefleyen yeni Pro-Rata Program platformunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Amazon’un Ocak ayında yatırımcılarına gönderdiği e-mailde söz konusu program tanımında, “AWS ekosisteminde yer alan aile ofislerini ve risk sermayedarlarını özel yatırım fırsatları için bir araya getirmenin hedeflendiği” yer aldı.
Geçen yılın son çeyreğinde yaklaşık olarak yüzde 32 pazar payı bulunan AWS’de NASA, Netflix, Slack ve Samsung gibi şirketler hizmet alıyor.
AWS, Kasım 2018’de Quantum Ledger Database ve Amazon Managed Blockchain isminde iki blockchain hizmeti piyasaya süreceğini açıklamıştı.

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