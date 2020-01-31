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Avustralya/Dawkins: Toplumsal cinsiyet eşitliği bir insanlık konusudur

EKONOMİ 31.01.2020, 15:14
Avustralya/Dawkins: Toplumsal cinsiyet eşitliği bir insanlık konusudur
"Anadolu’da Berber Dükkânı Sohbetleri" projesinin ilk buluşmasında konuşan Avustralya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Sally Dawkins, "Toplumsal cinsiyet eşitliği bir kadın konusu değil bir insanlık konusudur” dedi.
Yanınızdayız Derneği tarafından Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) işbirliği ve Avustralya Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle hayata geçirilen ‘Anadolu’da Berber Dükkânı Sohbetleri’ projesinin ilk buluşması, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) İstanbul Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından Yanınızdayız Derneği üyelerinin konuşmacı olarak sahne aldığı etkinliğe, çeşitli STK ve eğitim kurumlarından yetkililerin yanı sıra, lise ve üniversite öğrencileri de katıldı.
Etkinlikte bir konuşan  Avustralya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Sally Dawkins ise, “Bu projeyi özel kılan toplumsal cinsiyet eşitliği için erkeklerin de bizimle yan yana olmasıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği bir kadın konusu değil bir insanlık konusudur” diye konuştu.
Yanınızdayız Derneği Başkanı Nur Ger, berber dükkânı dekoru önünde, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair konuşmaların yapıldığı interaktif bir etkinlik olan Berber Dükkânı Sohbetleri’nin, Yanınızdayız Derneği’nin orijinal bir etkinliği olarak, ulaştığı kişilere farkındalık kazandırdığını belirtti ve ekledi:
“Berber Dükkânı Sohbetleri’ni bugüne kadar çoğunlukla İstanbul içinde yaptık. Avustralya projesi kapsamında, daha farklı şehirlere ve daha çok kişiye ulaştıracak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün burada ilk adımı atılacak olan ‘Anadolu’da Berber Dükkânı Sohbetleri’ projesinin bundan sonraki buluşmaları; Şubat ayında Bursa’da, Mart ayında Ankara’da ve Nisan ayında Konya’da düzenlenecek.”
Türkonfed Yönetim Kurulu Üyesi, İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar şöyle konuştu:
“Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), kadın ve erkeklerin işgücüne katılım oranlarının birbirine yaklaşması durumunda, 2030 yılı itibarıyla Türkiye’nin de dâhil olduğu OECD ülkelerinin toplam ekonomilerinde yüzde 12’lik bir büyüme sağlanacağını öngörüyor. Tüm paydaşların, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırarak kadın ve erkek istihdamındaki farkın azaltılması için üzerlerine düşen sorumluluğu almasının, ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan gelişimi adına kritik olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu paralelde Türkonfed İDK olarak toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği temelinde kadınların hayatın her alanına aktif ve etkin katılımı için farkındalık yaratan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Anadolu’da Berber Dükkanı Sohbetleri Projesi’ni destekliyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz”
Açılış konuşmalarının ardından Berber Dükkânı’nda; Yanınızdayız Derneği üyeleri Levent Kömür, Ergün Güler ve Başkan Nur Ger, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili çeşitli paylaşımlarda bulundu. Salondaki davetlilerin katılımlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. (Fotoğraflı)

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