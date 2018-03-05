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Avustralya’da gazete bayilerinde Bitcoin ve Ethereum satılacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Mart () – Avustralya’daki kripto para birimleri yatırımcıları, artık ülke genelindeki 1,200 gazete bayisinden Bitcoin ve Ethereum satın alabilecek. Avustralya’da yerli bir kripto para birimi borsası olan Bitcoin...

Avustralya’da gazete bayilerinde Bitcoin ve Ethereum satılacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Mart () – Avustralya’daki kripto para birimleri yatırımcıları, artık ülke genelindeki 1,200 gazete bayisinden Bitcoin ve Ethereum satın alabilecek.
Avustralya’da yerli bir kripto para birimi borsası olan Bitcoin Australia ve ödeme sağlayıcı şirketi Blueshyft‘nin işbirliği ile, Avustralya genelindeki 1,200 gazete bayinde, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk iki sanal para birimi Bitcoin ve Ethereum satılmaya başlanacak.
9Finance’de yer alan habere göre Bitcoin ve Ethereum satın almak isteyen yatırımcıların öncelikle cep telefonlarına dijital bir cüzdan indirmeleri ve bu cüzdana e-mail ve cep telefonu numaralarıyla kaydolmaları gerekecek. Dijital cüzdana sahip olan yatırımcıların gazete bayinde bulunan QR kodunu tablet veya telefonuna okutarak işlemi gerçekleştirebileceği söylenirken, işlem başına yüzde 5.0 ücret ödeneceği belirtildi. Haberde ayrıca kripto para birimi satın alma işlemini gerçekleştiren yatırımcıların yaklaşık 20 dakika içinde yatırımlarını dijital cüzdanlarında görebileceği söylendi.
Bitcoin Australia Başkanı Rupert Hacett, Australian Finance Review’a verdiği röportajda, gazete bayinde kripto para birimi satma uygulamasının, dijital ürünün fiziksel gazete bayilerinde “demokratikleşmesi” olarak tanımladı. Ayrıca Hackett, gazete bayilerinde kripto para birimi satılmasının, internet üzerinden sanal para birimlerine yatırım yapma endişesi olan yatırımcılara da yardımcı olacağının altını çizerken, “Gazete bayilerinin kullanımı, yatırımcılar kripto para birimleri satın alabilmeleri için uygun ve güvenilir bir yol sunuyor” dedi.

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