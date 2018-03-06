Avustralya MB beklendiği gibi faizleri değiştirmedi

İstanbul, 6 Mart () - Avustralya Merkez Bankası (RBA), faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu.

RBA açıklamasında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) "bu yıl 2017'den daha hızlı" büyümesinin beklediği belirtildi. Banka ekonomistleri ve piyasa analistleri de RBA'nın faizleri sabit tutmasını bekliyordu.

Analistlere göre RBA, bu kararıyla ekonominin bu yıl yüzde 3.0 ya da daha fazla büyüyeceğine ilişkin beklentilerinde zayıflama oldu.