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Avustralya kriptopara borsası düzenlemelerine başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nİsan () – Avustralya finansal istihbarat servisi ve gözlemci kurumu, sanal para borsalarının bugün itibarıyla yeni düzenlemeler ve yaptırımlar kapsamında olacağını duyurdu. Avustralya İşlemler ve Rapor Analizi...

Avustralya kriptopara borsası düzenlemelerine başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nİsan () – Avustralya finansal istihbarat servisi ve gözlemci kurumu, sanal para borsalarının bugün itibarıyla yeni düzenlemeler ve yaptırımlar kapsamında olacağını duyurdu.
Avustralya İşlemler ve Rapor Analizi Merkezi (AUSTRAC) tarafından, sanal para borsasında işlem yapan firmalara yollanan duyuruda, şirketlerin işlemlerine devam ederken, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı zorunluluğunun 3 Nisan tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.
AUSTRAC uyulması gereken zorunluluklar arasında;
- Şirketlerin, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı sistemi geliştirmeleri gereğini,
- Müşterilerin kimliklerini tespit etmek ve tanımlama,
- Şüpheli işlemler ve 10 bin dolar ve üstünde olan işlemleri AUSTRAC’a bildirme ve
- İşlem kayıtlarını yedi yıl boyu saklama şartları bulunduğunu duyurdu.
AUSTRAC’ın zorunlu kıldığı şartlara uyulmaması durumunda ise, kurum yöneticisi sanal para borsalarına yaptırımlar uygulayabilecek.
Hâlihazırda var olan sanal para borsalarının 14 Mayıs tarihine kadar sicil kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Kayıt yapmayan kurumlar içinse, cezai yaptırımlar ve para cezası yaptırımları uygulanacak.
 

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