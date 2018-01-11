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Avustralya kripto parayı vergilendirmek için "görev gücü" kuruyor

İstanbul, 11 Ocak () – Avustralya Avustralya Vergi Dairesi (ATO), kripto para birimleriyle ülke sınırlarında gerçekleştirilen işlemleri vergilendirebilmek adına bir görev gücü kuracak. ATO'dan yapılan açıklamaya göre, kurulacak özel görev...

Avustralya kripto parayı vergilendirmek için "görev gücü" kuruyor

İstanbul, 11 Ocak () – Avustralya Avustralya Vergi Dairesi (ATO), kripto para birimleriyle ülke sınırlarında gerçekleştirilen işlemleri vergilendirebilmek adına bir görev gücü kuracak.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, kurulacak özel görev gücünün yanı sıra, Avustralya İşlem Raporlama ve Analiz Merkezi (Austrac) ile işbirliği yapacak olan ATO, kara para aklama karşıtlığıyla bilinen ülke bankalarından da destek alacak.
ATO’dan bir sözcü, “Kripto para birimleriyle ilgili konularda vergilendirme konusunda ilgili olan hissedarlar ile birlikte çalışarak, mevcut ve gelecekteki gelişmelere ilişkin ortak sorgular, senaryolar, pratik konular ve vergi etkilerini tartışacağız” dedi.

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