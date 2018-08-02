Avustralya eyalet yönetiminden kripto para birimleri ödemeleri startup’ına destek

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ağustos () – Avustralya’nın en büyük ikinci eyaleti Queensland yönetimi, turizme katkı sağlayacağı öngörüsüyle, yerel bir kripto para birimleri ödemeleri startup’ına destek veriyor.

Queensland yönetiminin resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, bölgede yenilikçi girişimlerde bulunmak isteyen 70 yerel şirkete toplamda 6.1 dolar (8.3 Avustralya doları) hibe verileceğini duyurdu. Yönetim ayrıca Queensland merkezli kripto para birimleri startup’ı TravelbyBit’i söz konusu girişimin ana şirketlerinden biri olarak belirlerken, yayınlanan açıklamada TravelbyBit, “Kripto para birimleri yoluyla seyahat satışı gerçekleştirerek Queensland’a daha fazla turist çekecek bir startup” olarak tanımlandı. Queensland Yenilik Bakanı kate Jones konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Turizm Queensland’ın en önemli endüstrilerinden biridir. TravelbyBit, kripto para birimleri ödemeleri kabul etmeye başlayan birçok işletme yoluyla, eyaletimizi ziyaret edecek olan ziyaretçilere ödemelerini yapmak için kolay bir yol sunuyor.”

TravelbyBit’in kripto para birimleri satış noktası uygulamasının şu an resortlar, tur operatörleri ve restoranlar dâhil olmak üzere Agnes Water kasabasında yer alan 30’dan fazla yerel işletmede kullanılmaya başlandığı belirtilirken, kasabanın griş tabelasında ise “Avustralya’nın ilk dijital para birimi kasabası” yazısının yer aldığı vurgulandı.