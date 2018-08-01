Avustralya, ABD ve Japonya’dan üçlü ortaklık

İstanbul,1 Ağustos () – Avustralya Federal Dışişleri Bakanı Julie Bishop’ın ofisi tarafından yayınlanan basın bildirisinde Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’nın bir “üçlü ortaklık” oluşturulduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, ortaklık, Indo-Pasifik bölgesinde altyapı inşaası, kalkınmada yaşanan sorunların çözülmesi, ekonomik büyümenin teşvik edilmesi ve ekonomiler arasındaki bağların geliştirilmesi alanlarında yürütülecek projelere yatırım yapmak üzere kuruldu.

Bu ortaklık ile, bölgede barış ve refahın geliştirilmesine olan ihtiyacın bilinci içerisinde oluşturulduğunun belirtildiği açıklamada, Indo-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümeyi teşvik edecek, yeni iş imkanları yaratacak, serbest, açık, kapsayıcı ve refahı artıracak projelere yatırımların mobilize edilmesinin amaçlandığı belirtilldi. Bu ortaklığın derinleştirilmesini teminen yapılacak işbirliğinin çerçevesini çizecek yapı üzerinde çalışmaların devam ettiği duyuruldu.