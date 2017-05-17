İstanbul, 17 Mayıs () - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK’nın Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak yetki verdiği kurumlar arasında yer alan E-Tuğra EBG A.Ş., avukatlara özel e-imza kampanyası başlattığını duyurdu.

E-Tuğra EBG A.Ş. Kurumsal Satış ve Pazarlama Yöneticisi Zeliha Arkcı, Türkiye genelindeki tüm avukatları kapsayan kampanya çerçevesinde 3 yıllık e-imza paketinin 99 TL’den sunulduğunu söyledi. Zeliha Arkcı; “ Meslek gruplarına özel kampanyalarımızı sürdürüyoruz. Avukatlara özel başlattığımız kampanyadan baro kimliğini ibraz eden tüm avukatlar yararlanabilecek. Avukatlar yarım günde sahip olacakları e-imza ile tüm tarayıcılardan sorunsuz bir şekilde Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi UYAP sistemine giriş yapabilecekler. UYAP sistemi sayesinde de zamandan ve mekandan bağımsız olarak Türkiye genelindeki tüm davalara ait bilgileri takip edebilecek, elektronik ortamda dava açabilecek, icra takibi yapabilecek ve vekili olduğu tüm dosyaları sorgulayabilecek, duruşma listeleri ve diğer bilgilere ulaşabilecekler” dedi.

E-imza sektörünün hızla büyüdüğünü, 2016 yılı sonunda sektörün ürettiği e-imza sayısının 2 milyon 181 bin 512’yi bulduğunu söyleyen Zeliha Arkcı, e-imzanın sadece işletmelerin ve kamu kurumlarının değil tüm vatandaşların işlerini kolaylaştırdığına dikkat çekti. Arkcı; “Türkiye e-dönüşüm sürecini hızla tamamlıyor. Bugün e-imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile giriş yapılabilen e-devlet kapısından 250’den fazla kamu kurumunun verdiği bin 500’ün üzerinde hizmete tek noktadan ulaşılabiliyor” dedi.

