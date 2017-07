"Avrupalı, Türk makinesinden çok memnun"

İstanbul, 31 Temmuz () - Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması'nın sonuçlarını “Türkiye'nin Makinecileri, Türkiye Markası’nın tanıtımında her zaman öncü rol oynamıştır” diye değerlendirdi.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması'nın sonuçlarını değerlendirdi. 6 temel sektör grubunda memnuniyet derecesi en yüksek olan sektörün Elektrik-Makine olarak tanımlandığına dikkat çeken Dalgakıran, “Dünya genelinde 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin Makinecileri, Türkiye Markası’nın tanıtımında her zaman öncü rol oynamıştır” dedi.

TİM tarafından gerçekleştirilen ve en fazla ihracat yapılan 26 ülkeyi kapsayan Türk İhraç Ürünleri Algısı araştırmasında, memnuniyet derecesi en yüksek sektör Elektrik-Makine oldu. Elektrik-Elektronik, Makine-İklimlendirme-Savunma ve Havacılık başlıklarını kapsayan bu sektör grubunda memnuniyet derecesi, Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 65 oldu.

Toplam 2 bin 520 firmanın satın almadan sorumlu yöneticisiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmaya göre, Elektrik-Makine sektör grubunun memnuniyet oranları İtalya, Fransa ve İngiltere gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüzde 70'lerin üzerine çıktı.

Türkiye’nin Makinecileri, Türkiye markasına değer katıyor

Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması'nın önemli bulgular içerdiğini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran; “Başta makine sektörü olmak üzere, Türk ihraç ürünlerinin yurtdışındaki bilinirliği ve itibarı her geçen gün artıyor. Gelişmiş ülkelerde kurduğumuz işbirlikleriyle, bu güven ihracat rakamlarımıza da doğrudan yansıyor. Türkiye'nin Makinecileri olarak, Türkiye Markası'nın bilinirliğine katkı sağladığımız için mutluyuz” dedi.