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Avrupalı sevgililere 60 milyon dal çiçek gönderildi

EKONOMİ 29.01.2020, 08:18
Avrupalı sevgililere 60 milyon dal çiçek gönderildi
ANTALYA'dan Avrupa ülkelerine 14 Şubat Sevgililer Günü için 6.5 milyon dolar değerinde çoğunluğu karanfil ve gerbera 60 milyon dal çiçek ihraç edildi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Harun Yeter, sevkiyatın yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.
Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, en çok çiçek ihraç ettiği ikinci ülke olan Rusya pazarını son 5 yıldır kaybetse de 27 Avrupa ve Balkan ülkesinin çiçek tedarikçisi konumunda olmayı sürdürüyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için Antalya'dan Hollanda başta olmak üzere 27 Avrupa ülkesine 60 milyon dal çiçek gönderildi ve ülke ekonomisine 6.5 milyon dolarlık döviz kazandırıldı.
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, milyonlarca dal çiçeğin sevgililere ulaştırıldığını söyledi. Sevkiyatın yüzde 90 oranında tamamlandığını kaydeden Yeter, "60 milyon dal kesme çiçek sevgililer günü için gönderildi. 6.5 milyon dolarlık ülke ekonomisine katkı sağlandı. Geçen yıla göre kesme çiçek sektörü hacim olarak yüzde 10-15 oranında büyüdü" dedi.
'GENELDE KIRMIZI RENK ÇİÇEK TERCİH EDİLİYOR'
Hacim olarak büyüyen sektörün cirolarına bakınca gerileme gördüklerini kaydeden Harun Yeter, havanın mevsim normalleri üzerinde olması dolayısıyla erken hasat yaptıklarını söyledi. Erken hasat nedeniyle üreticilerin 2 ay sonra keseceği çiçeği şimdilerde kestiğini kaydeden Yeter, "Kesim tarihleri hava sıcaklığı nedeniyle öne çekildi. Şubat- mart aylarında kesilmesi gereken çiçekleri aralık ve ocak aylarında kestik. Üretici açısından ciro kaybı oluşturdu. Yüzde 40 oranında ciro kaybı var. Önceden karanfilin tane fiyatı 12-13 cent iken şu anda 7-8 cent civarında. Aşkın ve sevginin rengi olarak bilinen kırmızı, çiçek satışlarında da etkili rol oynadı. Genelde kırmızı renk çiçek tercih ediliyor. Bunların başında da kırmızı karanfil geliyor" diye konuştu.
'RUS PAZARINI YÜZDE 90 KAYBETTİK'
Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere ihracat yaptıklarını ancak 5- 6 yıldır Rusya'ya ihracat yapamadıklarını belirten Harun Yeter, Rusya krizini bir türlü aşamadıklarını söyledi. Rusya'ya gönderecekleri ürünlere gümrük kapılarında sürekli bir bahane bulunduğunu aktaran Başkan Yardımcısı Yeter, "Çok az gönderiyoruz, onu da Hollanda üzerinden gönderiyoruz. Rus pazarını yüzde 90 kaybettik. Gümrük kapılarında çok sayıda bahane üretiyorlar. Gümrük vergileri yüksek uygulanıyor. Kısacası bizden almıyorlar" dedi.
EN ÇOK KARANFİL İLGİ GÖRÜYOR
Türkiye'den ihraç edilen kesme çiçeklerin başında karanfil gelirken, ihraç pazarının büyük kısmını oluşturan karanfil pazarın yüzde 80'ine hakimken yüzde 10'unu rananculus ve dianthus barbatus çiçekleri, geri kalan yüzde 10'luk kısmı ise gerbera, solidego ve diğer çiçek türleri dolduruyor.
SERALARDA GERBERA ÜRETİLİYOR
Antalya'da çiçek üreticisi Esra Taşkın ise gerbera çiçeği üretimiyle ihracat pazarına giriş yaptığını söyledi. Sezon başında dikip sezon sonunda söktüğünü ve ağırlıklı olarak Antalya bölgesinde üretilen gerberanın tanesini 1 TL'den sattıklarını kaydeden Taşkın, genellikle kırmızı rengin tercih edildiğini kaydetti.

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