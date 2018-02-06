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Avrupa’daki rüzgar enerjisi santrallerinin yarısını Birleşik Krallık inşa etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Belçika merkezli bir rüzgar enerji şirketi, yayınladığı verilerde 2017 yılında Avrupa’nın denizaşırı rüzgar enerji santrallerinin yarısını Birleşik Krallık’ın inşa ettiğini duyurdu. Belçika...

Avrupa’daki rüzgar enerjisi santrallerinin yarısını Birleşik Krallık inşa etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Belçika merkezli bir rüzgar enerji şirketi, yayınladığı verilerde 2017 yılında Avrupa’nın denizaşırı rüzgar enerji santrallerinin yarısını Birleşik Krallık’ın inşa ettiğini duyurdu.
Belçika merkezli bir rüzgar enerji şirketi olan WindEurope verileri, sığ Avrupa denizlerindeki rüzgar enerjisi girişiminin gittikçe büyüdüğünü ve 2017 yılında Avrupa genelinde inşa edilen 3.15 gigawattlık rüzgar enerjisi santrallerinin yüzde 53’ünü Birleşik Krallık’ın inşa ettiğini ortaya koydu.
Veriler aynı zamanda 2017 yılında Fransa’nın ilk denizaşırı türbinini inşa ettiğini, Norveç petrol şirketi Statoil’in İskoçya'da dünyanın ilk yüzen rüzgar enerjisi tesisini kurduğunu ve Finlandiya’nın buzul koşullara dayanacak şekilde tasarlanan ilk rüzgar enerjisi inşa ettiğini gösteriyor.
WindEurope CEO’su Giles Dickson geçen yılın yüzde 25’lik hacim artışının “oldukça mükemmel” olduğunu söylerken, üreticiler ve rüzgar santrali geliştiricilerinin daha büyük rüzgar türbinleri inşa etmesiyle maliyetlerin yakın gelecekte düşmeye devam edeceğini vurguladı.
Veriler, rüzgar enerjisi santrallerinde günümüzde sekiz ila dokuz megawattlık rüzgar türbinleri tercih edildiğini fakat endüstri beklentilerine göre bu rakamların 2024 yılına kadar 13 ile 15 megawatta yükseleceğini öngörüyor. (Fotoğraflı)

 

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