Avrupa'ya dönen Türkler'in bıraktığı çöpler toplandı (2)

BAKAN:KAPIKULE'DEN GÜNDE ORTALAMA 3500 ARAÇ ÇIKIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tatil ve bayram dönemlerinde gümrüklerde yığılma görülebileceğini, bu yıl yoğunluğun en fazla 30 Haziran ile 26 Ağustos tarihleri arasında Trakya'da görüldüğünü söyledi. Bakan Tüfenkçi, Trakya'daki 5 kara sınır kapısından 379 bin 704 aracın girişı, 311 bin 910 aracın ise çıkış işlemlerinin yapıldığını söyledi. 67 bin 794 aracın daha çıkış yapmasının beklendiğini açıklamayan Bakan Tüfenkci, Kapıkule'den giriş yapan araçların bir kısmının çıkış için Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarını tercih ettiğini bildirdi.

Bakan Tüfenkci, Kapıkule'den Bulgaristan'a saatte ortalama 150-160 araç çıkışı olduğunu günde ise, 3 bin 500 aracın çıkış işlemlerinin yapıldığını ifade etti. Tüfenkci, 21-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında 62 bin 670 aracın giriş yaptığını, 2017 yılında aynı dönemde araç sayısının yüzde 12.7 oranında artarak 70 bin 614'e ulaştığını belirtti.

TIR YOĞUNLUĞU BULGAR TARAFINDAN

Bakan Tüfenkci, bakanlık olarak hedeflerinin ihracatçının işini kolaylaştırmak, ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasını sağlamak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bulgaristan'a açılan kapılardaki TIR kuyrukları ve araç yoğunluğu, gurbetçilerin aynı anda dönüşe geçmelerinden ve Bulgar tarafında da işlerin yavaş ilerlemesinden kaynaklanıyor. İhracatımızın etkilenmemesi ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Bulgaristan tarafı ile görüşmelerimiz devam ediyor."

"ÖN BEYANLA İŞLEMLER 30 SANİYEDE TAMAM"

Bakan Tüfenkci, sınır kapılarında yoğunluğun önüne geçmek için gelenlerden, 'Taşıt Ön Beyan Uygulaması' nı kullanmalarının önemli olduğunu, geçen Haziran ayında uygulamadan 3 bin 89 araçta bulununların yararlandığını, yaz sezonunun başladığı ve yurt dışında yaşayan Türkler'in ağırlıklı olarak ülkemize giriş yaptığı Temmuz ayında bu sayının 26 bin 243'e yükseldiğini bildirdi. Geçen yılın Temmuz ayında uygulama ile kapılardan geçen araç sayısının 17 bin 83 olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, taşıt beyan sistemini kullananların sayısının arttığını ancak, bu sayıyı yeterli bulmadıklarını dile getirdi.

Tüfenkci, uygulama ile vatandaşların kapılara gelmeden, taşıt bilgilerini Bakanlık web sayfasında yer alan uygulama aracılığıyla girilebileceğini hatırlattı. Uygulama ile sınır kapılarında işlemlerin daha hızlı tamamlandığına ve bekleme süresinin asgari düzeye indiğine işaret eden Bakan Tüfenkci, "Normalde taşıt başına 3-4 dakikayı bulan kayıt işlemi gümrük memurunca veri girişi yapılmayıp sadece bilgilerin doğruluğu kontrol edileceğinden, ön beyanla 30 saniyeye inmektedir. İşlemlerin daha da hızlandırılması amacıyla ayrıca idarelerimizde ilave personel de görevlendirmekteyiz" dedi.

PLAKA TANIMA SİSTEMİNDE SONA DOĞRU

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sınır kapılarında iş akış süreçlerini hızlandırmak amacıyla, kara sınır kapılarında durak sayılarının azaltılacağını belirterek, "Kara sınır kapılarındaki manuel kayıt sistemi yerine son teknoloji kullanarak hazırlanan plaka tanıma sistemi ile çok daha hızlı ve güvenli geçiş sağlayacağız" dedi.

Tüfenkci, 20 kara sınır kapısında plaka tanıma sistemi kurulması çalışmalarının hızla devam ettiğini, Ekim ayında sistemin kapılarda faaliyete geçmesinin planlandığını bildirdi. Sistemin kurulmasıyla sınır kapılarına gelen tüm araçların duraklama yapmadan geçiş yapacağını aktaran Bakan Bülent Tüfenkci, "Sistem gümrüklerde araç kayıtları için harcanan zamanı azaltacak. Araçlara ülke içerisindeki trafik ihlalleri dolayısıyla kesilen trafik cezalarının tahsil ve takibine imkan sağlayacak" diye konuştu.