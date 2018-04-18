ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

Avrupa ve ABD Borsaları yükselirken BİST100 düşüyor

İstanbul, 18 Nisan () – İş Yatırım’ın “Erken seçim mi? Erken satış mı?” başlıklı piyasa analizinde, Avrupa ve ABD borsaları yükselirken Türkiye’nin “erken seçim” haberleriyle dünyadan negatif ayrıştığı belirtilerek şu...

Avrupa ve ABD Borsaları yükselirken BİST100 düşüyor

İstanbul, 18 Nisan () – İş Yatırım’ın “Erken seçim mi? Erken satış mı?” başlıklı piyasa analizinde, Avrupa ve ABD borsaları yükselirken Türkiye’nin “erken seçim” haberleriyle dünyadan negatif ayrıştığı belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:
“Küresel risk iştahı toparlanmaya devam ediyor. ABD ve Rusya’nın Suriye’de karşı karşıya gelme riskini geride bırakan piyasalar yaralarını sarmaya çalışıyor.
”Wall Street’ten başlayarak Avrupa borsalarına ve gelişmekte olan borsalara yayılan bir yükseliş görüyoruz. Türkiye piyasaları 'erken seçim' şokuyla dünyadan negatif ayrıştı.
“MHP başkanı Bahçeli’nin 'Türkiye 26 Ağustos’ta erken seçime gitmelidir' çağrısı üzerine Borsa İstanbul panik satışlarla yüzde 1.8 gerileyerek dünyadan olumsuz ayrıştı.
“Geçmiş verinin incelenmesi Borsa İstanbul’daki satış dalgasının makul gerekçelere dayandığını gösteriyor. Son 10 yılda yapılan 6 genel ve mahalli seçim ve son referandum sürecinde Borsa İstanbul genelde kaybettirmiş.
“Ak Parti’nin oy oranını artırdığı Temmuz 2007 ve Kasım 2015 seçimleri dışındaki tüm seçim dönemlerinde MSCI Türkiye gelişmekte olan borsaların yüzde 10 civarında gerisinde kalmış.
“Bugün saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme Ağustos veya Kasım 2018’te yapılacak bir erken seçime işaret ederse kısa vadede piyasalarda satış baskısı sürebilir. Ancak bunun kalıcı olmasını beklemiyoruz.
“Orta vadede Türkiye varlık fiyatları seçimin zamanlaması veya galibi ile değil uygulanan ekonomi politikalarına ve küresel konjonktüre bağlı olarak belirlenecek.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314