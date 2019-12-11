Avrupa taşımacılık sektöründe Ekol ve İtalyan UBV işbirliği

İstanbul, 11 Aralık () - Ekol Lojistik, İtalyan UBV Grup ile iş birliğine imza attı. Firma 2020’den itibaren İtalya’daki taşımacılık faaliyetlerini uluslararası taşımacılık hizmeti sunan UBV Grup organizasyonunda geliştirecek.

İş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, gerçekleştirilen iş birliğinin Ekol’ün Avrupa pazarındaki stratejik gelişimi için son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, “UBV’nin İtalya’nın kilit sanayi bölgelerinde kendi tesisleri bulunuyor. Ekol müşterileri buralardaki tesislerden yararlanarak verimlilik artışı sağlayacak. UBV’nin yerel bilgi birikimi ve bölgedeki varlığının Ekol’ün lojistik 4.0 stratejisi ve kişiye özel çözümleriyle birleşmesiyle İtalya’nın en önemli lokasyonlarında yeni bir servis kalitesi yaratıyoruz”dedi.

UBV Grup Başkanı Pietro Porro de şunları söyledi:

"Anlaşma ile Ekol’ün teknolojik bilgi birikimine, Avrupa’daki 67 destinasyona günlük çıkışlı hizmet sunma hedefini ekliyoruz. 10 yılı aşkın bir süredir stratejik tüketim ve üretim alanlarına sunduğumuz günlük bağlantılar ile İtalya’ya kara yoluyla yapılan gönderimlerde Avrupa’nın lider taşımacılık şirketi haline geldik. Çalışanlarımızın deneyimlerini ve Ekol’ün mükemmellik anlayışını birleştiriyoruz."

Her iki şirketin büyüme planlarına göre, şu anda yılda 150 bin olan siparişin, üç yıl içinde yılda 300 bin siparişe çıkarılması planlanıyor. Türkiye ile İtalya arasındaki teslimatlar da 96 saatte yapılacak. (Fotoğraflı)