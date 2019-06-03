Avrupa piyasları "ekonomide yavaşlama" endişeleriyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Haziran () – Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel ekonomik yavaşlamaya neden olacağı endişeleriyle altına dönen yatırımcılar etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyaslarında son durum şöyle;

- FTSE yüzde 0.93,

- DAX yüzde 0.78 ve

- CAC yüzde 0.66 düştü.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.02 düşerken, sterlin yüzde 0.07 değer kazandı ve sırasıyla 1.11674 ve 1.26414 düzeylerinden işlem görüyorlar.