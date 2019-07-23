Avrupa piyasaları yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Temmuz () – Avrupa hisse senedi piyasaları Birleşik Krallık’ta Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve sonucunda ülkenin yeni başbakanının belirleyeceği açıklama öncesinde yükseldi.

Diğer yandan, şirketlerin ikinci çeyrek kazanç raporları, yatırım bankası UBS’in hisse başına kazançlarının ve vergi öncesi gelirlerini açıklamasıyla başladı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.35,

- DAX yüzde 0.57 ve

- CAC yüzde 0.16 yükseldi.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.16 düşüşle 1.11908 dolara, sterlin yüzde 0.16 düşüşle 1.24567 dolara geriledi.