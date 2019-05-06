Avrupa piyasaları Trump’ın gümrük vergisi açıklamasıyla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul 6 Mayıs () – Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağanı açıklaması sonrasında, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

- FTSE yüzde 1.3,

- DAX yüzde 2.03 ve

- CAC yüze 1.74 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.12 ve sterlin karşısında yüzde 0.43 değer kazanarak sırasıyla 1.1189 ve 1.3119 düzeylerine yükseldi.