Avrupa piyasaları ticari gerilimlerle açılış öncesinde yatay

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – ABD-Çin ticari görüşmelerindeki gelişmelerle küresel ticari belirsizliğin devam etmesinin etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde yatay seyretti.

ABD ve Çin arasında devam eden ticari görüşmelerin çıkmaza girmesiyle ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e müzakereler için “hareket geçme” çağrısı yaptı. Cuma günü, ABD’nin 200 milyar dolar değerinde çeşitli Çin ürününe uyguladığı ek gümrük vergisi, yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılmıştı.

Brexit müzakereleri kapsamında da Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in kabine üyelerinin, İşçi Partisi ile görüşmelere devam edilmesi yönünde karar vermeleriyle belirsizlik devam ediyor.

Açılış öncesinde;

- DAX yüzde 0.04,

- FTSE yüzde 0.02

- CAC yüzde 0.02 düştü.

Euro, dolar karşısına yüzde 0.05 düşüşle TSİ 08:55’de 1.1229 dolardan işlem gördü.