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Avrupa piyasaları ticarette anlaşma umutlarıyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Şubat () – Euro Bölgesi’nde hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Brexit ile ilgili gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki ticaret toplantılarından anlaşma cıkacağına ilişkin umutların etkisiyle,...

Avrupa piyasaları ticarette anlaşma umutlarıyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Şubat () – Euro Bölgesi’nde hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Brexit ile ilgili gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki ticaret toplantılarından anlaşma cıkacağına ilişkin umutların etkisiyle, yükseldi.
Brexit’in  29 Mart olan termin süresi yaklaşırken, Salı günü bir açıklama yapan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May Avrupa Birliği anlaşmasının 50. Maddesi’ni kullanarak ayrılık tarihini ertelemenin bir fayda sağlamayacağını söylerken Birleşik Krallık Ticaret Odaları, Brexit sürecindeki belirsizliklerin iş dünyasına vereceği zararı hatırlattı.
ABD ve Çin arasındaki, Cuma günü gerçekleştirilecek ticaret toplantısında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ABDli heyet ile görüşeceği duyuruldu.
Günün önemli verileri arasında Birleşik Krallık ve Euro Bölgesinden gelecek olan enflasyon ve sanayi üretimi verileri bekleniyor.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;
- FTSE yüzde 0.44,
- DAX yüzde 0.68 ve
- CAC yüzde 0.36 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.09 kayıpla 1.1321 değerine ve sterlin karşısında yüzde 0.17 kayıpla 0.8773 değerine geriledi.

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