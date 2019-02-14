Avrupa piyasaları ticaret toplantılarıyla açılış öncesi karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Avrupa hisse senedi piyasaları, bugün Pekin’de gerçekleştirilen ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları etkisiyle karışık.

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin “çok iyi” gittiğini söylemişti ancak Başkan Trump’ın 60 gün sonra sona erecek ek gümrük vergilerinin süresini uzatmak istediği haberlere yansıdı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

- FTSE yüzde 0.14 düşerken,

- DAX yüzde 0.27 ve

- CAC yüzde 0.33 yükseldi.

Dolar euro karşısında yüzde 0.15 ve sterlin karşısında yüzde 0.16 değer kaybederek sırasıyla 1.1283 ve 1.2868 değerlerine çekildi.