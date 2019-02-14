Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

Avrupa piyasaları ticaret toplantılarıyla açılış öncesi karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Avrupa hisse senedi piyasaları, bugün Pekin’de gerçekleştirilen ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları etkisiyle karışık. ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada,...

Avrupa piyasaları ticaret toplantılarıyla açılış öncesi karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Avrupa hisse senedi piyasaları, bugün Pekin’de gerçekleştirilen ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları etkisiyle karışık.
ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin “çok iyi” gittiğini söylemişti ancak Başkan Trump’ın 60 gün sonra sona erecek ek gümrük vergilerinin süresini uzatmak istediği haberlere yansıdı.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;
- FTSE yüzde 0.14 düşerken,
- DAX yüzde 0.27 ve
- CAC yüzde 0.33 yükseldi.
Dolar euro karşısında yüzde 0.15 ve sterlin karşısında yüzde 0.16 değer kaybederek sırasıyla 1.1283 ve 1.2868 değerlerine çekildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328