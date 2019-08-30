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Avrupa piyasaları "ticaret iyimserliğiyle" güne artışla başladı
Avrupa hisse senedi piyasaları küresel ekonomik yavaşlama endişelerine sebep olan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının hafiflemesi üzerine oluşan iyimserlik etkisiyle güne artışla başladı. Çin’den ABD’ye yapılan uygulanması planlanan...
EKONOMİ 30.08.2019, 08:33
Avrupa hisse senedi piyasaları küresel ekonomik yavaşlama endişelerine sebep olan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının hafiflemesi üzerine oluşan iyimserlik etkisiyle güne artışla başladı.
Çin’den ABD’ye yapılan uygulanması planlanan son gümrük vergilerini iptal etme ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları daha “sakin” bir yaklaşımla çözme çağrısı sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ticaret görüşmelerinin “farklı bir düzeyde” olduğunu açıkladı.
Diğer yandan yatırımcıların odağında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın, milletvekillerinin anlaşmasız bir Brexit’i engelleme çabalarıın önüne geçmek için parlamentoyu beş haftalık bir süre için tatil etmesi var.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- FTSE yüzde 0.11,
- DAX yüzde 0. 09 ve
- CAC yüzde 0.03 arttı.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.18 düşüşle 1.10366 değerine gerilerken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.11 düşerek 1.21698 değerine geriledi.
Çin’den ABD’ye yapılan uygulanması planlanan son gümrük vergilerini iptal etme ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları daha “sakin” bir yaklaşımla çözme çağrısı sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ticaret görüşmelerinin “farklı bir düzeyde” olduğunu açıkladı.
Diğer yandan yatırımcıların odağında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın, milletvekillerinin anlaşmasız bir Brexit’i engelleme çabalarıın önüne geçmek için parlamentoyu beş haftalık bir süre için tatil etmesi var.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- FTSE yüzde 0.11,
- DAX yüzde 0. 09 ve
- CAC yüzde 0.03 arttı.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.18 düşüşle 1.10366 değerine gerilerken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.11 düşerek 1.21698 değerine geriledi.
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