Avrupa piyasaları ticaret endişeleriyle güne karışık başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Haziran () – Avrupa hisse senedi piyasaları, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ABD’nin Çin’i ticaret görüşmelerini yanlış tanıtmakla suçlaması üzerine yükselen ticaret gerginlikleri etkisiyle doğan küresel ekonomik yavaşlama endişeleriyle, güne karışık başladı.

Avruıpa piyasalarını ilgilendiren bir diğer gelişme ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Birleşik Krallık Başbakanı Thereas May ile buluşması oldu.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.14 ve

- CAC yüzde 0.29 düşerken,

- DAX yüzde 0.21 yükseldi.