Avrupa piyasaları tanker saldırısı etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış sonrasında, Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine saldırılmasının yatırımcılara olan etkisi sebebiyle düştü.

Avrupa piyasalarını etkileyen diğer gelişmeler ise, Avrupa Birliği bakanlarının Euro Bölgesi’nin yeni bütçesi üzerinde anlaşmaları ve Avrupa’nın çeşitli merkez bankalarından gün içinde gelecek açıklamlar oldu.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.3

- DAX yüzde 0.47 ve

- CAC yüzde 0.23 düştü.

Euro dolar karşısında yüzde 0.06 artışla 1.1282 düzeyine yükselirken, sterlin 1.2670 düzeyinde sabit kaldı.