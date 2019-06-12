Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Haziran () - Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların ABD'nin ticaret savaşları ve Birleşik Krallık Başbakalınlık seçimlerine odaklanmalarıyla güne düşüşle başladı.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Birleşik Krallık başbakanının değişmesine rağmen Birliek Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaması üzernde yeniden müzakere yapılmayacağını söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

- FTSE yüzde 0.35,

- DAX yüzde 0.3,

- CAC yüzde 0.47 düştü.

Dolar karşısında, euro ve strlin bir değişim göstermeyerek sırasıyla 1.1331 dolar ve 1.2726 dolar düzeyindeler.