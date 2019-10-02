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Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı
Avrupa hisse senedi piyasaları güne Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın Avrupa Birliği’ne son teklifini sunacağını ve teklifin kabul edilmemesi durumunda Birlik’ten bir anlaşma olmadan ayrılacağını söylemesi üzerine düşüşle...
EKONOMİ 02.10.2019, 11:36
Avrupa hisse senedi piyasaları güne Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın Avrupa Birliği’ne son teklifini sunacağını ve teklifin kabul edilmemesi durumunda Birlik’ten bir anlaşma olmadan ayrılacağını söylemesi üzerine düşüşle başladı.
Piyasalar ayrıca ABD’den gelen imalat verisi ve Kuzey Kore’nin son füze denemesi haberlerinden de etkilendi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:
- FTSE yüzde 0.11,
- DAX yüzde 0.32 ve
- CAC yüzde 0.19 düştü.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.06 düşüşle 1.09256 düzeyine ve sterlin 0.32 düşüşle 1.22673 düzeyine geriledi.
Piyasalar ayrıca ABD’den gelen imalat verisi ve Kuzey Kore’nin son füze denemesi haberlerinden de etkilendi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:
- FTSE yüzde 0.11,
- DAX yüzde 0.32 ve
- CAC yüzde 0.19 düştü.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.06 düşüşle 1.09256 düzeyine ve sterlin 0.32 düşüşle 1.22673 düzeyine geriledi.
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|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
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|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
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|7
|11
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|7
|11
|10. M. United
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|9
|11. Burnley
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|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2