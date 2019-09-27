Avrupa piyasaları güne artışla başladı

Avrupa hisse senedi piyasaları gün içinde açıklanacak olan ekonomik veriler öncesinde yükseldi.

Politik gelişmelerde Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in anlaşmasız Brexit durumunda Birleşik Krallık’ın suçu kendisinde araması gerektiğini ifade etti.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:

-FTSE yüzde 0.39,

- DAx yüzde 0.32 ve

- CAC yüzde 0.15 yükseldi.

Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.09159 düzeyinde sabit kalırken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.15 düşüşle 1.23021 düzeyine geriledi.