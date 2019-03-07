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Avrupa piyasaları ECB faiz kararı beklenirken düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mart () – Avrupa hisse senedi piyasaları Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı öncesinde düşerken, Asya piyasaları günü ekside tamamladı. ECB Başkanı Mario Draghi’nin para politikası açıklaması...

Avrupa piyasaları ECB faiz kararı beklenirken düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mart () – Avrupa hisse senedi piyasaları Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı öncesinde düşerken, Asya piyasaları günü ekside tamamladı.
ECB Başkanı Mario Draghi’nin para politikası açıklaması beklenirken, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile belirsizlikler devam ediyor. İki ülke arasındaki görüşmeler, Huawei’nin ABD’nin hükümet kurumlarında kullanılmasını yasaklayan kararını mahkemeye taşıma kararıyla, karmaşık bir hal aldı.
Huawei, ABD’yi öncelikli olarak ürünlerinin hükümet kurumlarında kullanılmasını engellemesi sebebiyle suçlarken, suçlamalara ABD’nin Huawei sunucularına sızarak ve şirket mailleri ile kaynak kodlarını çalmayı da ekledi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;
- FTSE yüzde 0.42,
- DAX yüzde 0.4 ve
- CAC yüzde 0.33 düştü.

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