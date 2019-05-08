Avrupa piyasaları çeyreklik kazanç verileri etkisiyle karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin yanı sıra, yatırımcıların kurumsal kazanç verilerine odaklanmalarıyla açılış öncesinde karışık seyirde.

Piyasa açılış öncesinde Siemens ve Commerzbank yılın ilk çeyreği için kurumsal kazanç verilerini açıkladılar.

Avrupa piyasalarını etkileten diğer gelişmeler ise, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Eylül ayı sonuna dek görevde kalarak Brexit termin süresini bir kez daha uzatmak istediğini iddia eden haberler ve Avrupa Birliği hükümeti ve üye devlet başkanları yeni bir bildiriyi kabul etmek için Romanya’nın Sibiu kentinde bir araya gelecek olmaları oldu.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi don durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.13,

- DAX yüzde 0.11 ve

- CAC yüzde 0.04 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.17 ve sterlin karşısında yüzde 0.05 değer kaybederek sırasıyla 1.12102 ve 1.30743 düzeylerine geriledi.