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Avrupa piyasaları Brexit ve küresel ticari gelişmelerle karışık

Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve çin’in karşılıklı ek gümrük vergilerinin uygulamaya konulmasıyla iki ülke arasında Eylül’de devam etmesi planlanan görüşmelerin askıya alınabileceği endişeleriyle karışık. Bunun yanında, Birleşik...

EKONOMİ 03.09.2019, 09:49
Avrupa piyasaları Brexit ve küresel ticari gelişmelerle karışık
Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve çin’in karşılıklı ek gümrük vergilerinin uygulamaya konulmasıyla iki ülke arasında Eylül’de devam etmesi planlanan görüşmelerin askıya alınabileceği endişeleriyle karışık.
Bunun yanında, Birleşik Krallık’ta Brexit’in son tarihi olan 31 Ekim’den önce erken seçim olasılığının artmasıyla sterlin dolar karşısında en son Ekim 2016’da görülen düzeylerine geriledi.
Gelişmelerin ardından Avrupa piyasalarında;
- FTSE yüzde 0.13 artarken
- DAX yüzde 0.20
- CAC 40 yüzde 0.17 düştü.
Ayrıca, sterlin dolar karşısında yüzde 0.82 düşüşle 1.19695 dolara inerken, euro da dolar karşısında yüzde 0.32 artışla 1.09356 dolara yükseldi.

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