Avrupa piyasaları Brexit endişeleriyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – Avrupa hisse senedi piyasaları güvenli liman arayışındaki yatırımcılar etkisiyle düştü.

Piyasalarda görülen düşüşte Bayer hisselerindeki kayıplar ve Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit sürecinin uzatılması konusundaki görüşmelerdeki tartışmalar etkili oldu.

Piyasaların odağında ayrıca, hakkında önemli konularda fikir birliğine varılamadığı söylentileri olan, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri var.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- DAX yüzde 1.27,

- FTSE yüzde 0.12 ve

- CAC yüzde 0.17 düştü.

Euro, dolar karşısında 0.08 kayıpla 1.1343 düzeyine geriledi.