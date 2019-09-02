Avrupa piyasaları Brexit belirsizliklerine rağmen yükselişte

Avrupa hisse senedi piyasaları Brexit belirsizliklerine rağmen açılış öncesi işlemlerde yükselişte.

Basına yansıyan haberlere göre, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson anlaşmasız bir Brexit ihtimaline karşı sesini yükselten Muhafazakar Parti milletvekilleri ile bir toplantı yapacak.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.09,

- DAX yüzde 0.16 ve

- CAC yüzde 0.27 yükseldi.

Euro ve sterlin, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek sırasıyla 1.09886 ve 1.21613 düzeylerinde sabit kaldı.