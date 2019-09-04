Avrupa piyasaları Brexit belirsizliklerine rağmen artışta

Avrupa hisse senedi piyasaları güne Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılışı konusundaki belirsizliklere rağmen yükselişle başladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson piyasa açılış öncesinde parlamentonun yeniden seçilmesi adına bir erken seçim çağrısı yaptı, ancak parlamento üyeleri erken seçimden önce Hilary Penn’in Brexit anlaşmasını değerlendirmek durumundalar.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.82,

- DAX yüzde 1.33 ve

- CAC yüzde 1.26 yükseldi.

Euro ve sterlin, dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.09 ve yüzde 0.34 artışla 1.09836 ve 1.2125 düzeylerine yükseldiler.