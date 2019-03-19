Avrupa piyasaları Brexit anlaşması oylaması öncesinde karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Mart () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde Brexit ile gelişmeler beklenirken karışık seyirde.

Birleşik Krallık Parlamentosu Başkanı John Bercow, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağı uyarısı yaptı. Parlamento, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta oylamış ve ezici çoğunlukla reddetmişti.

Brexit Bakanı Stephen Barclay, günü erken saatlerinde üçüncü oylamanın bu hafta gerçekleştirilimesinin düşüşk bir olasılık olduğunu, ancak hükümetin Bercow ile görüşerek bir oylamaya daha izin verilmesini isteyeceğini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

- FTSE yüzde 0.14 ve

- CAC yüzde 0.11 düşerken,

- DAX yüzde 0.07 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.12 artışla 1.32273 düzeyine yükseldi.