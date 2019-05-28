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Avrupa piyasaları AP seçimleri sonrasında yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () – Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların dokuzuncu Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarını sindirmeleriyle açılış öncesi işlmelerde yükseldi. Avrupa Parlamentosu seçimleri, geleneksel...

Avrupa piyasaları AP seçimleri sonrasında yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () – Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların dokuzuncu Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarını sindirmeleriyle açılış öncesi işlmelerde yükseldi.
Avrupa Parlamentosu seçimleri, geleneksel merkez sağ ve merkez sol grupların zayıflaması ve Birleşik Krallık, İtalya, Polonya ve Macaristan’da Avrupa Birliği karşıtı partilerin güçlenmesiyle sonuçlandı.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- FTSE yüzde 0.42,
- DAX yüzde 0.28 ve
- CAC yüzde 0.28 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.05 kayıpla 1.1186 dolar düzeyine geriledi.

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